Токио, 5 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Японский автомобильный концерн Nissan решил частично отменить сокращение производства автомобилей в США после введения заградительных пошлин американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Nikkei.

FRANCK ROBICHON/ЕРАТАСС

В апреле концерн планировал вдвое сократить выпуск продукции в американском штате Теннеси из-за падения продаж. Теперь копания пересмотрит это решение, хотя в целом продолжит реструктуризацию на своих предприятиях.

Издание напомнило, что Nissan производит внедорожник Rogue на своем заводе в Смирне, штат Теннесси. При этом концерн приостановит заказы на внедорожники QX50 и QX55 для рынка США. Их производят на совместном предприятии в Мексике.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп обнародовал перечень государств, на товары которых будут распространяться торговые пошлины. По его словам, эта мера направлена на укрепление экономической независимости США. Наибольшие тарифные ставки установлены для продукции из Камбоджи — 49%, Вьетнама — 46%, Таиланда — 36%, Китая — 34% и Китайского Тайбэя (Тайваня) —32%. Для большинства стран, в том числе для Украины, тариф составил 10%. Россию и Белоруссию в список не внесли.

По данным на 5 апреля, фондовые индексы США завершили неделю падением на 5,5%. По оценкам аналитиков, за первые два дня после объявления Трампом о новых тарифах рыночная капитализация американских компаний снизилась на рекордные $6,6 трлн.