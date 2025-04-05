Лондон, 5 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) приостановит на месяц экспорт машин в Соединенные Штаты Америки, чтобы оценить последствия введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт автомобилей. Об этом 5 апреля написала газета The Times.

Global Look Press/Matthias Balk/dpa

2 апреля американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

«Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии», — сказано в материале.

Решение вступит в силу 7 апреля. Издание уточнило, что во время паузы компания постарается оценить ущерб от пошлин и попытается найти способы смягчить его.

Среди вариантов уменьшения потерь автопроизводитель рассматривает возможное повышение цен для покупателей из Соединенных Штатов и увеличение продаж в других странах. Кроме того, компания думает о сокращении трат на рекламу, говорится в материале.

Сам производитель не прокомментировал, будет ли предпринимать ответные меры, но заявил, что пока не думает о сокращении штата как в Британии, так и в других странах.

Кроме пошлин на автомобили, Трамп 2 апреля ввел новые взаимные тарифы для целого ряда стран. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Байбэя — Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, однако Россия в нем не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

В Европе негативно отнеслись к введению Трампом пошлин. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 3 апреля назвал их ошибкой, от которой пострадает весь мир. Он отметил, что это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала американского лидера к переговорам и подчеркнула, что новые пошлины наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире.