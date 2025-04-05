Владивосток, 5 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. К участникам Тотального диктанта в Приморском крае присоединились пингвины Гумбольдта. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Приморского океанариума.

Виталий Аньков/РИА Новости

«К акции присоединились и животные — тихоокеанские афалины и пингвины Гумбольдта пальчиковыми красками «написали» свою азбуку. Морские шедевры получат в подарок отличники диктанта», — сообщили в организации.

В рамках Тотального диктанта в Приморье свою грамотность проверили не менее 60 человек, включая сотрудников Приморского океанариума.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957808" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пингвины Гумбольдта впервые присоединились к участникам Тотального диктанта в Приморье

Автором текста Тотального диктанта — 2025 является писательница Марина Москвина. Она написала десятки книг для детей и взрослых, которые были переведены на разные языки мира. Москвина является финалистом премии «Ясная Поляна» и лауреатом Международного почетного диплома Андерсена.

Текст диктанта читала журналист, обладатель профессиональных премий, автор книги «Владивосток. Мой и нашенский» Наталья Островская.