Москва, 5 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

Telegram/Столичный СК

Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля. Фигурант в состоянии опьянения за рулем автомобиля отказался выполнять требования полицейских и попытался скрыться.

«Далее подозреваемый заехал на территорию подземного паркинга, где открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровью, применил табельное оружие», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что задержанный доставлен в больницу. После разрешения врачей следователи приступят к его допросу. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как передавало ИА Регнум, в феврале неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы, в нескольких районах столицы был введëн план «Перехват». Конфликт произошёл между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes. После стрельбы два человека посадили мужчину в чёрный Mercedes без номеров и уехали. По факту похищения мужчины было возбуждено уголовное дело.