Киев, 5 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.

Ole Berg-Rusten/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция», — заявил он в своем Telegram-канале.

При этом глава киевского режима поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за их якобы принципиальную позицию.

Зеленский также призвал не пугаться оказывать давление на Россию новыми санкционными мерами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 апреля Минобороны РФ сообщило о высокоточном ударе по месту совещания командования украинских формирований с иностранными инструкторами в одном из ресторанов в Кривом Роге. Уточнялось, что в результате этого противник потерял до 85 иностранных военных и офицеров, а также 20 единиц автомобильной техники. Украинские СМИ и власти позднее обвинили российских военных в якобы ударе по гражданским.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 5 апреля заявил, что глава киевского режима не может принимать решений, которые будут способствовать окончанию конфликта на Украине. Эксперт добавил, что Зеленский сильно заблуждается по поводу собственных возможностей в этом вопросе и всячески пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 5 апреля заявил, что киевский режим готов пойти на любые провокации, в первую очередь на контролируемой им территории, для срыва переговоров между Москвой и Вашингтоном. Дипломат подчеркнул, что украинские власти не будут при этом жалеть ни женщин, ни детей с целью обвинить в таких преступлениях Россию и вынудить США продолжать финансировать вооруженный конфликт.