Пекин, 5 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат работать над защитой национальных интересов страны и противодействовать протекционизму Соединенных Штатов Америки. Об этом 5 апреля сообщили в правительственном заявлении, распространенном МИД Китая.

Ng Han Guan/AP/TASS

«США должны действовать в соответствии с общими ожиданиями народов двух стран и всего мира, отстаивать обоюдные основополагающие интересы, прекратить использовать тарифы в качестве оружия для подавления торгово-экономической деятельности КНР, перестать ущемлять законное право китайского народа на развитие», — говорится в сообщении МИД КНР.

Власти Китая также подчеркнули, что страна не создает проблем, но и не боится их. Угрозы и давление в правительстве КНР назвали ошибочным способом ведения дел со страной.

«Китай принимал и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — уточняется в заявлении.

В документе также сказано, что китайско-американские торговые отношения должны основываться на взаимной выгоде. Правительство Китая предупредило администрацию США о том, что в тарифных войнах нет победителей, а у протекционизма нет перспектив.

«Миру нужна справедливость, а не гегемония», — заявляют китайские власти.

2 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал список стран, с которых США намерены взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для своей страны.

Самые высокие пошлины вводятся для товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня — 32%), а на товары с Украины — в размере 10%.

Власти Китая 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение был принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. Кроме того, Китай заявил, что вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы.

В ответ на это Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.