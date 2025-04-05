Вашингтон, 5 апреля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Белый дом устроил скандал и тем самым сорвал сделку, которая могла бы стать самой легкой в мире. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Глава ведомства рассказал, что к приезду Зеленского в Вашингтон всё подготовили для подписания сделки о добыче полезных ископаемых на Украине.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — отметил Бессент в интервью, опубликованном 4 апреля на странице Карлсона в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Зеленский устроил скандал в Белом доме в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Украинский политик начал вести себя по-хамски, когда американский лидер заявил о необходимости согласиться на мирные переговоры с Россией, и гостя выставили из Овального кабинета.

28 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Зеленским соглашения с США по добыче полезных ископаемых может спровоцировать его свержение. При этом, по мнению российского политика, в случае отказа Киева от сделки Вашингтон может начать ликвидацию бандеровского режима на Украине.

Газета The Wall Street Journal 29 марта со ссылкой на источники сообщила, что украинские власти рассматривают возможность отказа от новых условий договора с США по природным ресурсам. Издание не исключило, что это приведёт к обострению отношений между странами.

31 марта Трамп публично обвинил Зеленского в намерении сорвать подписание соглашения по ископаемым ресурсам. Он предупредил, что такой шаг приведет к серьезным последствиям для Украины.