Москва, 5 апреля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о не допуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне говорят не только о возрождении нацизма, а скорее о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум.

Zuma/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Бербок, претендующая на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендовала не приглашать представителей России и Белоруссии на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, а также не допускать и даже выдворять россиян и белорусов с праздника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ таким образом воссоздает нацистские практики.

Нынешнее немецкое правительство находится в таком подвешенном состоянии, потому что Бербок явно уже уходит с поста вице-канцлера и министра иностранных дел, сообщил политолог. Поэтому она уже может позволить себе практически любые заявления в этом смысле, объяснил специалист. Однако он добавил, что, к сожалению, дело не только в Бербок.

«Мы видим, как на протяжении всего последнего времени, может быть, даже нескольких десятилетий, последовательно переписывается трактовка событий Второй мировой войны. Ставится под сомнение решительная, решающая роль Советского Союза в победе объединенных наций над нацистскими державами. И эта линия, в общем-то, первоначально проистекала от политики и оценок восточно-европейских стран, прежде всего Польши и Прибалтики, которые всегда трактовали эту историю как будто бы они жертвы двух тоталитаризмов и Советский Союз якобы никому не нес освобождения и спасения», — заявил Буневич.

Такие взгляды постепенно возобладали и на уровне Европарламента, и на уровне Европейского союза, рассказал собеседник агентства. Всё это дошло до того, что уже даже Германия, которая в связи со своей страшной историей достаточно внимательно относилась к этим вопросам, переходит устами Бербок на эту позицию, уточнил политолог.

«Мы видим, как российских представителей не приглашают на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, — уже не первый раз. Так что в этом смысле, я думаю, речь идёт не столько о возрождении нацизма, сколько о том, чтобы переписать историю Второй мировой войны и попытаться исказить роль Советского Союза и, соответственно, моральное право России защищать правду о войне», — сообщил специалист.

Политолог считает, что история в данном случае остается заложником политики и, поскольку не видно никаких оснований для того, чтобы немецкие новые власти поменяли свои линии в отношении России, в отношении украинского конфликта, очевидно, что они будут подстраивать свою историческую политику под свои политические, конъюнктурные задачи. И это переписывание продолжится более активно, но все основные шаги уже сделаны, добавил собеседник агентства.

«Уже даже на уровне резолюции Европарламента мы видим, как были приняты решения о том, что якобы за начало Второй мировой войны ответственность несет и нацистская Германия, и Советский Союз. О том, что якобы Россия, Советский Союз — это страна, которая несла тоталитаризм и порабощение народам Восточной Европы. То есть все эти вещи уже не просто озвучены какими-то политиками, они уже закреплены в определенных документах Европейского союза», — заявил Буневич.

Политолог призвал не ждать перемен от нового немецкого правительства, которое должно быть в скором времени собрано, так как Европа уже сделала свой выбор — объявила Россию своим принципиальным противником. Переписывание истории соответствует общеполитической линии Брюсселя и большинства европейских стран, подытожил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Отмечается, что причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

19 марта Захарова также осудила решение правительства ФРГ выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила, что дед Бербок был нацистом. В феврале об этом написала газета Bild, ссылаясь на исторические документы, и уточнила, что он служил офицером вермахта.