Москва, 5 апреля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, в период с 2:00 ночи 6 апреля до 9:00 утра 7 апреля в Москве ожидается сильная метель. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по столице.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В течение указанного периода местами усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 м/с, гололедица на дорогах», — сказано в сообщении.

Также в МЧС предупредили о возможном временном установлении снежного покрова.

Жителям столицы посоветовали снижать скорость при управлении автомобилем в непогоду, не парковать машины вблизи деревьев, не оставлять детей без присмотра и обходить на улице шаткие конструкции и рекламные щиты.

5 апреля почти 60 тыс. человек в результате непогоды в Красноярском крае остались без электроснабжения. Уточняется, что Минэнерго контролирует ситуацию. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 192 бригады, в составе которых 392 человека и 205 единиц техники.

Позднее в этот же день стало известно, что число пострадавших от сильного ветра в Хакасии выросло до 11. На фоне этого все медучреждения республики перевели в режим повышенной готовности.

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.