Мелитополь, 5 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России с помощью дронов «Герань» уничтожили в аэропорту Днепропетровск пять гражданских самолетов, переделанных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории международного аэропорта Днепропетровск уничтожено не менее пяти самолетов, еще два получили повреждения», — рассказал он «РИА Новости».

Рогов также сообщил, что ВС РФ «Геранями» нанесли удар по ангару, где гражданские самолеты переделывали под военные нужды. Производство было уничтожено.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Российское оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, Рогов 2 апреля сообщил, что российский бойцы пятью дронами «Герань» нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе по штабу батальона нацполиции «Днепр-1» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и командному пункту 365-го батальона теробороны. Были уничтожены 20 украинских военнослужащих, помещения со средствами закрытой связи и легкобронированная техника.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 29 марта заявил, что ВС РФ при ударе по ресторану в Днепропетровске ликвидировали не менее десяти офицеров НАТО. Атаку провели, когда там проходило торжество с участием иностранных военных, представителей службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.