Москва, 5 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ядерного центра имени академика Е. И. Забабахина с 70-летием с момента его создания.

Сергей Ильин/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства отметил, что в течение этого срока, в том числе во многом благодаря неустанному творческому труду выдающихся учёных, организаторов, инженеров и специалистов, центр разработал десятки передовых видов оружия для отечественных Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил страны. При этом были воплощены в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, а также в других ключевых отраслях отечественной экономики.

«Отрадно, что нынешний коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит значимый вклад в обеспечение технологического и индустриального суверенитета России, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, важно, что вы уделяете неизменное внимание наращиванию научного, исследовательского потенциала центра», - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Путин также пожелал работникам центра успехов, новых профессиональных достижений и всего самого доброго.

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