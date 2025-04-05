Токио, 5 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В результате столкновения двух туристических автобусов пострадали 47 человек в пригороде Токио. Об этом 5 апреля заявило агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Kyodo

«47 человек, в основном иностранные граждане, получили ранения после того, как один туристический автобус въехал в заднюю часть другого во время движения по скоростному шоссе в западной части Токио», — говорится в материале.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавшим нет. По мнению полиции, автобусы остановились из-за пробок, водитель заднего автобуса не заметил, что передний затормозил, и произошло столкновение.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля произошло очередное ДТП с туристами — в Таиланде из-за аварии с туристическим автобусом погибли не менее 18 человек, еще порядка 20 получили травмы. Отмечалось, что водитель потерял управление, транспортное средство пробило бетонное ограждение и перевернулось.

В том же месяце пассажирский автобус в Боливии сорвался в пропасть с высоты 800 метров. В результате трагедии погибло более 30 человек, 15 пассажиров получили травмы.