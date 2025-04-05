Берлин, 5 апреля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Власти Германии после введения американским президентом Дональдом Трампом торговых пошлин на импорт из Евросоюза хотят забрать у США 1,2 тыс. тонн своего золота на сумму в €113 млрд. Об этом 4 апреля сообщила британская газета The Daily Telegraph.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Германия рассматривает возможность изъятия огромного запаса золота из хранилища в Нью-Йорке из-за опасений по поводу непредсказуемой политики Дональда Трампа», — говорится в публикации.

По информации издания, золотой запас Германии является вторым в мире после США. Немецкие власти хранят 37% из этих запасов в подземном хранилище Федеральной резервной системы США на Манхэттене, так как в свое время было принято решение при необходимости обменять это золото на доллары.

Как сообщало ИА Регнум, американский лидер 2 апреля объявил о введении пошлин на ввозимые в США товары, которые затронут 185 стран. Наиболее высокие тарифы установлены на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%. Богатейшие люди мира уже потеряли деньги в результате падения акций из-за действий главы Белого дома.

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек 3 апреля заявил, что Европе и другим странам, против которых Трамп ввел новые торговые пошлины, необходимо сообща принять ответные меры. По его словам, в этом случае американский лидер сдастся.

Аналитики Института экономики Германии 4 апреля заявили, что введенные Трампом пошлины на товары из Евросоюза могут стать катастрофой для немецкой экономики. Отмечалось, что к 2028 году из-за американских пошлин ВВП ФРГ может снизиться примерно на 1,5%.