Москва, 5 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Россия квалифицирует отношение международных структур, в том числе ООН, к преследованию русскоязычного населения Литвы, Латвии и Эстонии как покрывательство репрессивных режимов этих стран. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она отметила, что у российских дипломатов стало «рутиной дня» добиваться ответов на вопросы о преследовании русскоязычного населения Прибалтики в рамках ООН, ОБСЕ и других профильных мониторинговых и исполнительных структур.

Дипломат подчеркнула, что эти организации привыкли или направлять бессодержательные отписки, или вообще оставлять запросы без ответа.

«Мы квалифицируем такое отношение как фактическое покрывательство репрессивных полицейских режимов Латвии, Литвы и Эстонии», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Она заверила, что Россия тем не менее будет продолжать добиваться реакции от международных структур, несмотря на то, что они не делают свою работу.

Как передавало ИА Регнум, 14 января помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что дискриминация русского населения в целом ряде стран, в том числе в Прибалтике и Молдавии, должна быть прекращена. Он отметил, что власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом «упрямо крутят русофобскую шарманку».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 февраля заявил, что Россию беспокоит необузданный рост неонацистских настроений на Украине, в Прибалтике, ряде европейских стран и Канаде. Он отметил, что РФ намерена уделять внимание объединению международных усилий по противодействию неонацизму, русофобии, другим формам расовой и религиозной нетерпимости. Министр добавил, что эту позицию разделяет подавляющая часть мирового сообщества.