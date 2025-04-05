Самара, 5 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В Самаре на 89-м году жизни умерла музыковед и хормейстер Эрна Сэт. Об этом сообщили в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ).

СГСПУ/vk.com Эрна Сэт

«Ушла Эрна Карлова Сэт — кандидат педагогических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, театральный критик, член Союза театральных деятелей России, ученый, преподаватель и просветитель, внесший значительный вклад в развитие музыкально-хоровой культуры Самары», — говорится на странице кафедры музыкального образования СГСПУ в соцсети «ВКонтакте».

Авторы некролога отметили, что кандидатская диссертация Сэт в 1974 году стала событием в музыкальной педагогике. Она более 40 лет отдала работе в СГСПУ. Сэт посвятила жизнь студентам и музыке, воспитав множество высокопрофессиональных педагогов-музыкантов. Ее знали и уважали в музыкальной среде в России и за рубежом.

«Трудно назвать число учеников класса Эрны Карловны Сэт — их, вероятно, гораздо более ста. Конечно, не все стали музыкантами, но думается, что каждый вспоминает ее уроки с благодарностью», — говорится в некрологе.

Сэт умерла 4 апреля. Прощание с ней назначили на 6 апреля с 12:00 до 13:00 по местному времени. Он пройдет в похоронном домена улице Борской.

Увлечение Сэт искусством началось в детстве. Она услышала музыку, доносившуюся из окон Дворца пионеров, пришла туда и записалась в танцевальную студию. Там ее заметили и пригласили в студию балета при театре в Куйбышеве (ныне — Самара). Она выступала в «Щелкунчике» и «Дон Кихоте».

Параллельно с хореографией Сэт обучалась игре на фортепиано. Склонность к изучению иностранных языков привела ее после школы в педагогический институт. Потом она попала в студенческий хор, ей очень понравилось петь. Студентка совмещала занятия в музыкальном училище, педагогическом институте, а также выступления в балете и на концертах филармонии. Она с красным дипломом окончила оба учебных заведения, отучилась в консерватории, после чего начала педагогическую и исследовательскую деятельность.