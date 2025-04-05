Красноярск, 5 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Почти 60 тыс. человек в результате непогоды в Красноярском крае остались без электроснабжения. Об этом 5 апреля сообщила пресс-службы Министерства энергетики России.

Николай Бурматов/ТАСС

«В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что Минэнерго контролирует ситуацию с восстановлением энергоснабжения в регионе. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 192 бригады, в составе которых 392 человека и 205 единиц техники.

В ведомстве добавили, что также массовые отключения электроэнергии из-за ветра произошли в Хакасии, Алтайском крае и Кузбассе, где в работах по восстановлению повреждений задействованы 155 бригад.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля последствия ураганного ветра в Красноярском крае, где его порывы достигали скорости 33 м/с, попали на видео. На этих кадрах запечатлено, как сильный ветер поднял высоко в воздух всю пыль и грязь и его порывами со вспышками обрывает высоковольтные провода.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957793" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Красноярцы делятся первыми последствиями урагана

Позднее в этот же день стало известно, что число пострадавших от сильного ветра в Хакасии выросло до 11. На фоне этого все медучреждения республики перевели в режим повышенной готовности.