Лондон, 5 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. В Великобритании зооактивистка и веганка украла ягненка с фермы и едва не заморила его голодом. Об этом заявила газета The Times.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что 49-летняя Луиза Мургия в марте 2024 года похитила с поля фермерского ягненка, так как посчитала, что у него сломана нога. Дома она смыла шампунем номер с его шерсти, надела на него подгузник и наложила на ногу самодельную шину, а также три недели кормила коровьим молоком и специальной смесью, приобретенной на Amazon.

«Я гордая веганка и противница фермеров, потому что они эксплуатируют животных. Фермеры злоупотребляют ягнятами с первого дня. Почему люди думают, что фермеры так заботятся — это просто невежество. Я просто хочу, чтобы люди не были так одержимы мясом», — приводятся ее слова в материале, опубликованном 2 апреля.

После исчезновения животного фермер заявил в полицию, и ягненка обнаружили дома у зооактивистки голодным и сильно истощенным — его вес составлял 5,8 кг против необходимых 10. Его также пришлось лечить на протяжении недели.

Суд навсегда лишил Мургию права содержать овец, обвинил в причинении ненужных страданий животному, назначил 12 месяцев общественных работ и наложил бессрочный запрет на посещение фермы. Ей также нельзя подходить ближе чем на три километра к местам, где кормят скот.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года у россиянки сектанты украли кошку и увезли на Бали, чтобы провести ритуал «для спасения мира от ядерного взрыва». Отмечалось, что кошку могли кормить галлюциногенными грибами, их нашли в корме животного. Хозяйка питомца также рассказала, что ей начали приходить угрозы, и она намерена обратиться в полицию.