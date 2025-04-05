Макеевка, ДНР, 5 апреля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница. Об этом 5 апреля сообщил глава городского округа Владислав Ключаров.

Telegram/Владислав Ключаров

«В результате вооруженной киевской агрессии сегодня ночью в Кировском районе Макеевки погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава городского округа добавил, что жилые дома, административные здания, рельсы железнодорожных путей и машины получили повреждения.

Кроме того, на улице Кирова жители на время остались без энергоснабжения, которое коммунальные службы оперативно восстановили.

В частном секторе на улице Монченко после обстрела сгорел дом и были повреждены газопровод и опоры. Всего 18 абонентов остались без газа, уточнил Ключаров. Он отметил, что службы уже ведут восстановительные работы, которые завершатся 6–7 апреля.

Ранее, 4 апреля, ВСУ нанесли удар артиллерией и атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Уточняется, что в результате обстрела были повреждены кровли зданий и окна. Кроме того, около одного из домов загорелся автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ежедневно атакует гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы в Горловке. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.