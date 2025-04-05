Ханты-Мансийск, 5 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов и биатлонистка и лыжница Алена Перевозчикова выиграли лыжную гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске. Об этом 5 апреля сообщило «РИА Новости».

Максим Блинов/РИА Новости Сергей Устюгов

Устюгов пробежал дистанцию за 1 час 58 минут 45 секунд. Вторым пришел лыжник Артём Грязев (отставание 7 секунд). Третьим стал Алексей Шемякин (+19).

Среди женщин первой стала Перевозчикова, пробежавшая дистанцию за 2 часа 10 минут 49 секунд. Второе место заняла Лилия Васильева (+1,55), третьей стала двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова (+4,45).

Ранее, 9 марта, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл четвертую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, победив в командной эстафете 4×7,5 км. Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым и Александром Большуновым преодолела дистанцию эстафеты за 1 час 12 минут 29,5 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 02,51 секунды. Большунов же тогда выбыл из борьбы на стадии полуфинала.