Самара, 5 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

ФК «Крылья Советов»

На 16-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт, а на 88-й полузащитник «Рубина» Валентин Вада сравнял счёт, реализовав пенальти.

При этом с 84-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления защитника Егора Тесленко.

На сегодняшний день «Крылья Советов» идут на 10-м месте в турнирной таблице, на счету команды 23 очка после 23 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке с 33 очками после 23 игр.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта футбольный клуб «Краснодар» обыграл воронежский «Факел» на своём поле в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0. Краснодарский клуб занимает первое место в турнирной таблице.

После матча Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Вместо него 2 апреля был назначен Игорь Шалимов.