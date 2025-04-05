Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве новой защитной дамбы в Орске будет решен после заключений специалистов о состоянии нынешнего сооружения. Об этом 5 апреля заявил мэр города Артем Воробьев.

РИА Новости Последствия прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Отмечается, что городская администрация в прошлом году заключила контракт с научно-исследовательским институтом «Гидропроект» имени С. Я. Жука. Теперь же, по словам главы Орска, эксперты из института должны дать техническо-экономическое обоснование о состоянии городской дамбы.

«Либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать, и распишут все мероприятия, либо будет заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, надо сносить и строить новую. И на основании этого будет разрабатываться проект строительства новой дамбы, если будет соответствующее обоснование», — рассказал он в беседе с «РИА Новости» в день годовщины прорыва дамбы.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля 2024 года на реке Урал прорвало городскую дамбу, в результате чего Орск затопило, затем власти объявили эвакуацию. К утру 8 апреля в зоне затопления находилось свыше 10 тыс. домов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отмечал, что паводок в Орске стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

11 апреля Паслер доложил президенту России Владимиру Путину о стабилизации ситуации в Орске. Он сообщил, что ущерб от паводка превысил 40 млрд рублей, после чего министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о незамедлительной передаче средств из резервного фонда на восстановление региона.