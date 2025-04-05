Москва, 5 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) кратно нарастили число атак на объекты энергетики в России вопреки заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 апреля заявило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С утра пятницы 4 апреля киевский режим, вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам, кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны сообщило о 14 атаках украинских военных на объекты российской энергоструктуры за последние сутки в семи российских регионах.

В Брянской области ВСУ 4 апреля повредили линию электропередачи в Климовском районе, оставив без света многих потребителей. Новый Ропск был обесточен из-за атаки украинского дрона на энергобъект в Климово. Из-за обстрелов инфраструктуры в Погаре была обесточена трансформаторная подстанция в Случевске — там пришлось проводить эвакуацию. Удар другого БПЛА оставил без электричества часть жителей Лемешовки.

В Белгородской области ВСУ повредили объект в Красной Яруге, после чего жителей эвакуировали. Атака на объект в Чуровичах обесточила часть Климовского района. Удар БПЛА по подстанции в Дорогощи временно лишил электроэнергии потребителей в Грайворонском районе. Из-за обстрела Нечаевки без света остались около 500 домов в Белгородском районе, в Комсомольском часть абонентов также была без электричества после обстрела с украинской стороны.

В Смоленской области беспилотник ВСУ повредил высоковольтную линию «Смоленская АЭС — Калужская». В Липецкой области после атаки на энергоструктуру остались без света часть потребителей в Липецком районе. В Луганской Народной Республике украинские военные дроном повредили газораспределительную станцию «Кременная».

В Херсонской области атака БПЛА вывела из строя подстанцию в Виноградово, а через час ВСУ атаковали ее повторно. В Воронежской области удар по ЛЭП оставил без электричества около 1820 потребителей.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Российский лидер отдал войскам соответствующее распоряжение.

Зеленский на словах подтвердил участие Киева в инициативе Трампа, однако украинские военные в ночь на 19 марта, через несколько часов после его заявления, нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, в результате чего там вспыхнул сильный пожар. ВСУ после этого продолжают регулярно атаковать энергообъекты в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинской армии на российские объекты энергетики, подчеркнул, что киевский режим таким образом подтверждает свою недоговороспособность. При этом Москва продолжает соблюдать мораторий, так как это является продвижением вперед в урегулировании конфликта при содействии американской стороны.