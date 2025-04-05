Брюссель, 5 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Новые пошлины Соединенных Штатов Америки стали причиной установления нового мирового порядка. Об этом 5 апреля заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Администрация [президента США Дональда] Трампа ставит под сомнение фундаментальные [понятия], и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке», — отметил он в интервью изданию Berliner Morgenpost.

По его мнению, пошлины Трампа показывают, что американский лидер расценивает Европу как противника.

Политик назвал день введения новых тарифов США «черным днем» и «огромной ошибкой» президента Соединенных Штатов. Кроме того, Вебер подчеркнул, что Евросоюз «не позволит Трампу помыкать собой».

Он заявил, что из-за решения Трампа все государства дистанцируются от США. Вебер призвал страны ЕС в ответ на действия американского лидера заключить «антитрамповские соглашения» о торговле с другими партнерами.

«ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта. Но Европа должна сейчас делать то, что от нее ожидают. Мы должны заключить соглашение с МЕРКОСУР (субрегиональное южноамериканское торгово-экономическое объединение — Прим. ред.), то есть с Южной Америкой, добиться [заключения] торгового соглашения с Индией», — подытожил политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и других государств.

Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, однако Россия в нем не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 апреля назвал импортные пошлины, введенные Трампом, ошибкой, от которой пострадает весь мир. Он отметил, что это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете.