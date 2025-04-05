Вашингтон, 5 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Ранее введенные американским президентом Дональдом Трампом взаимные торговые пошлины могут обернуться ростом цен на самые неожиданные для потребителей в США товары, в частности на парики и больничные койки. Об этом 5 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Когда президент США Дональд Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины на импорт товаров со всего мира, американцы посетовали на предстоящий скачок цен на шампанское, пармезан и автомобили Ferrari. Но последствия для кошельков американцев не ограничатся такими вещами, как люксовые машины и специализированные продукты питания», — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за торговых тарифов Трампа могут стать дороже очки любимого экс-президента США Джо Байдена бренда Ray-Ban, которые стали неотъемлемой частью его образа типичного американца, однако производятся в Италии.

Помимо этого, для покупателей в США могут подорожать производимые в Швейцарии кофейные капсулы Nespresso, а также ввозимые из Китая парики и накладные ресницы. К тому же могут стать дороже популярные в стране больничные койки, которые производятся в Чехии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля из данных торгов стало известно, что фондовый рынок закончил неделю, когда Трамп объявил о введении новых торговых пошлин, падением основных индексов на 5,5%. По мнению профильных американских изданий, за два дня после этого решения американский фондовый рынок потерял 6,6 трлн долларов, что стало крупнейшим обвалом в истории.

Ранее, 2 апреля, глава Белого дома объявил о введении США пошлин на ввозимые в страну товары, которые затронут 185 стран. При этом самые высокие тарифы устанавливаются на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%. Богатейшие люди мира уже потеряли деньги на падении акций из-за действий Трампа.