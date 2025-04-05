Москва, 5 апреля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 1,2 тыс. военных на всех направлениях. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

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Уточняется, что средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов HIMARS. Кроме того, было перехвачено 208 беспилотников.

ВСУ в зоне группировки войск «Центр» за сутки потеряли до 435 военных, в зоне группировки войск «Запад» было уничтожено свыше 250 военных и танк, в результате действий группировки «Днепр» украинские формирования лишились до 65 военнослужащих.

Еще 300 украинских военных были ликвидированы в зоне группировки войск «Юг». Также на этом направлении уничтожили четыре танка.

В зоне группировки «Север» на белгородском направлении противник потерял до 75 военных. Российские бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали до 140 украинских военнослужащих.

Ранее, 4 апреля, российские военные нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров ВСУ с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.