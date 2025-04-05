Москва, 5 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении. Об этом 5 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 150 военных, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 боевые бронированные машины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Как передавало ИА Регнум, источник в российской войсковой группировке «Север» рассказал, что около половины 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пропало без вести в Курской области. По его словам, пропавшими без вести в бригаде числятся 600 военных. При штатной численности соединения в 4 тыс. человек в нем реально насчитывается около 1,1 тыс. военнослужащих.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля сообщил, что российские войска освободили почти всю приграничную территорию Курской области. Он также рассказал о крупномасштабной операции, в ходе которой 8 марта ВС РФ вынудили противника бежать со своих позиций.

Американская газета The Wall Street Journal 22 марта написала, что операция «Поток», в ходе которой российские военные прошли по газопроводу под Суджей, вызвала панику в рядах украинских формирований в приграничных районах Курской области. В тот период ситуация для ВСУ в курском приграничье уже была критической.