Москва, 5 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает, что из-за снижения требований к закупаемому картофелю для его удешевления покупатели не приобретут значительные объемы этой продукции и торговым сетям придется списывать их за свой счет.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее с таким предложением обратилась к продавцам Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая сочла, что временное снижение стандартов позволит увеличить объем картофеля в магазинах и сделать его дешевле для покупателей.

«Каждая розничная сеть разрабатывает собственные требования к стандартам закупаемой плодоовощной продукции, ориентируясь на предпочтения своих покупателей. Не для всех ритейлеров отступление от этих стандартов приемлемо, такая продукция может оказаться попросту невостребованной», — привело слова Богданова издание «Ведомости».

При этом он предложил компромиссное решение — продавать нестандартный картофель в очищенном и вакуумированном виде, а также в готовом к употреблению виде.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов попросил, чтобы Минэкономразвития ввело госрегулирование цен на картофель. Парламентарий уточнил, что в 2024 году этот продукт стал самым подорожавшим среди продовольственных товаров.

ФАС 3 апреля предложила установить нормативы торговли рыбой на бирже, потому что наценка посредников на конечный продукт достигает 50%. В результате этого итоговая стоимость рыбы может возрастать от 2 до 3,5 раза.