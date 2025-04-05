Москва, 5 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В центре Москвы днем 5 апреля произошло массовое ДТП, из-за чего затруднено движение на улице 1-й Тверской-Ямской. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На улице 1-й Тверской-Ямской (в районе дома 7) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Данные о пострадавших уточняют, на место происшествия прибыли оперативные службы. Движение затруднено на участке протяженностью полтора километра. Дептранс призывает водителей объезжать проблемный участок.

По данным ведомства на 14:07 мск, движение на участке восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) образовалась семикилометровая пробка из-за того, что столкнулись несколько автомобилей. Движение было перекрыто на трех полосах из пяти.

1 апреля на 24-м км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Пострадали три человека. Из-за аварии движение было остановлено на четырех полосах из пяти.