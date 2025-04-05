В Хакасии количество пострадавших из-за штормового ветра выросло до 11
Абакан, 5 апреля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате порывов сильного ветра в Хакасии выросло до 11. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе минздрава республики.
«По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализированы пять человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализированы трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу — двое», — говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.
В ведомстве отметили, что все медучреждения Хакасии переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует региональный минздрав.
Ранее в Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Уже зарегистрированы около 43 случаев возгорания. Особенно осложненная ситуация сейчас в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. Кроме того, в некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение, а в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов, соцобъектов, а также автомобили.
С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.