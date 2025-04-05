Абакан, 5 апреля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате порывов сильного ветра в Хакасии выросло до 11. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

«По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализированы пять человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализированы трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу — двое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

В ведомстве отметили, что все медучреждения Хакасии переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует региональный минздрав.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957779" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана, сообщает глава республики

Ранее в Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Уже зарегистрированы около 43 случаев возгорания. Особенно осложненная ситуация сейчас в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. Кроме того, в некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение, а в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов, соцобъектов, а также автомобили.

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.