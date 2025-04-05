Вашингтон, 5 апреля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, установивший в 1986 году абсолютный рекорд по числу забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выглядел подавленным, когда на его глазах капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил результат. Об этом заявил американский журналист Блейк Шустер на портале For The Win.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Бывший хоккеист Уэйн Гретцки и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

«Это не так уж и удивительно. До последних нескольких лет считалось, что никто не побьет рекорды Гретцки, особенно с учетом того, что стили вратарей продолжали совершенствоваться», — говорится в материале.

Шустер также указал на то, что Овечкину для достижения рекорда в 894 шайбы потребовалось 1486 матчей, то есть на одну игру меньше, чем Гретцки. Журналист добавил, что в любом случае не может быть весело, когда видишь, как теряешь один из величайших рекордов в спорте.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин повторил рекорд Гретцки 4 апреля в ходе игры с «Чикаго». При этом капитан «Вашингтона» имел возможность увеличить результат, но отказался выходить на лед, когда команда соперника заменила вратаря на полевого игрока. Российский хоккеист заявил, что не хочет забивать гол в пустые ворота.

Овечкин, комментируя свое новое достижение, передал привет соотечественникам. Он отметил, что многие в России следят за его карьерой.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что у Овечкина есть чувство гола. Он понимает, где будет шайба после того, как ее отобьет голкипер, если не сможет зафиксировать.