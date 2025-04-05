Москва, 5 апреля, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 208 украинских беспилотников. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что в течение суток было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской. Три беспилотника уничтожили над Мордовией, и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

В период с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли семь групповых ударов, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА.