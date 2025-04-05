Москва, 5 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Минспорта РФ с уважением относится к решению российских гимнастов отказаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом 5 апреля заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Алексей Никольский/РИА Новости Министр спорта России Михаил Дегтярев

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного», — приводит его слова «Матч ТВ».

Отмечается, что тему допуска атлетов из России обсуждают на всех встречах и переговорах, также ведется планомерная работа по восстановлению прав российских спортсменов на международных соревнованиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. По данным Федерации гимнастики России, причиной стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования атлетам из РФ.

10 марта кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) и глава FIG Моринари Ватанабэ в ходе своего визита в Россию выразил надежду на возвращение российских атлетов на международные турниры. Однако он уточнял, что им не удастся выступать под флагом своей страны до окончания конфликта на Украине.