Москва, 5 апреля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. В Кремле Александра Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его успехами. Об этом 5 апреля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — отметил он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блекхоукс» и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по этому показателю. «Вашингтон» переиграл «Чикаго» на домашнем льду со счетом 5:3.

На матче присутствовал сам канадец, который заявил, что хочет первым пожать руку российскому хоккеисту после установления им нового рекорда. Овечкин также в 14-й раз смог набрать 40 шайб за регулярный сезон, что делает его по этому показателю лидером в истории лиги.

После встречи российский форвард «Кэпиталз» поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Овечкин также отметил, что не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что у Овечкина есть чувство гола. Глава ФХР уточнил, что такие хоккеисты понимают, где окажется шайба, когда голкипер ее отобьет и не сможет зафиксировать на себе или на льду.