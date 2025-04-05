Москва, 5 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. В Госдуме обсуждают возможность перевода школьников, которые постоянно занимаются травлей, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. Об этом рассказал автор инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.

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«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Парламентарий добавил, что, если ребенок продолжает заниматься буллингом даже после профилактических бесед, нельзя допускать ситуаций, при которых он может «отравлять атмосферу для всех остальных детей».

По мнению Метлева, такое поведение одного ребенка нарушает права всех остальных учащихся.

«Поэтому необходимо продумать либо о направлении его в специализированное учреждение, которое создано сегодня для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения — это тоже одна из развилок, которая сейчас находится на финальном согласовании», — подчеркнул автор инициативы.

Он добавил, что решения о смене формата обучения принимают специальные комиссии по делам несовершеннолетних вместе с образовательным учреждением и родителями.

16 февраля в Минпросвещения сообщили, что разрабатывают законопроекты, направленные на противодействие травле детей в учебных заведениях.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября образовательная платформа «Сферум» по результатам социологического опроса сообщила, что в России свыше 75% учителей становились свидетелями кибербуллинга среди своих учеников. При этом учителя высказали мнение о том, что нужно стараться предотвращать травлю. Почти 38% заявили, что нужно проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Выступая на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике 29 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг.