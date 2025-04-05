Москва, 5 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол должен перестать быть игроком глубинного государства и стать миротворцем. Об этом 5 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол

«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства… Оставь свои нереалистичные скучные мантры — начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем… Кто знает, может быть, твои приятели из «профессионального государства» последуют твоему примеру», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Ранее в пятницу Макфол призывал Дмитриева не преувеличивать угрозы о третьей мировой войне и признаться якобы в желании подкупить Вашингтон экономическими сделками.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Макфол осудил ряд американских компаний за решение остаться в России и уплачивать там налоги на сумму около $1,2 млрд. Отмечалось, что в 2023 году США стали крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в Россию, и, по мнению Макфола, оставшийся американский бизнес «субсидировал» военные действия ВС РФ на Украине.

Ранее в апреле глава РФПИ сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США. Он отметил, что Белый дом слышит позицию Москвы и настроен на решение всего спектра проблем двухсторонних отношений. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что встречался с Дмитриевым для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Кроме того, 4 апреля глава РФПИ заявил, что команда президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Отмечается, что Москва и Вашингтон ведут продуктивные обсуждения и продумывают возможные варианты развития событий.