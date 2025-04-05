Москва, 5 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Украинские формирования в течение суток 14 раз нанесли удары по российским энергетическим объектам. Об этом 5 апреля сообщило Министерство обороны России.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

В ведомстве уточнили, что за этот период Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды нанесли удар по энергообъектам в Брянской области, пять раз — в Белгородской области и еще по одному разу в Воронежской, Липецкой, Смоленской, Херсонской областях и в Луганской Народной Республике.

В результате этих атак были повреждены линии электропередачи и другое оборудование для электроснабжения, а также агрегаты и обеспечивающее работу коммуникаций оборудование газопроводов. При этом большое количество бытовых потребителей остались без света.

«Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя [главой киевского режима Владимиром] Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — констатировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 марта в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом согласился на временный мораторий на удары Москвы и Киева по энергетическим объектам друг друга. Глава государства сразу отдал армии России соответствующий приказ, после чего ею были обезврежены семь собственных БПЛА. направленные на энергетический объект в Николаевской области.

Зеленский на словах также согласился с предложением американского лидера, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. Однако уже в ночь на 19 марта украинские формирования нанесли удар по российской нефтебазе на Кубани и этим нарушили договоренность.

Затем ВСУ продолжили бить по энергетической инфраструктуре в РФ. Так, вечером 4 апреля FPV-дрон украинской армии повредил энергообъект в Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение бытовых потребителей в селе Лемешовка Севского района.