Мелитополь, 5 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили предприятие по производству взрывчатых веществ, используемых украинскими формированиями для дистанционного минирования освобожденных территорий, во временно оккупированном городе Запорожье. Об этом 5 апреля рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА «Герань» по территории частной компании, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов пояснил, что в начале предприятие производило гражданскую продукцию, однако затем было переквалифицировано на производство продукции двойного назначения, после чего стало работать только в военных интересах киевского режима.

«Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана», — пояснил глава комиссии ОП.

Он добавил, что продукция этого предприятия использовалась украинской армией для дистанционного минирования территорий при отступлении. Теперь, после нанесения удара, у ВСУ будет гораздо меньше такого рода взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Вооруженные сил РФ нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров украинской армии с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. Отмечалось, что в результате этого противник потерял до 85 иностранных военных и офицеров, а также 20 единиц автомобильной техники.

Ранее в этот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ночном ударе по тренировочной базе, складу боеприпасов и подразделению «охотников за дронами» ВСУ в Киевской области. По его словам, армия России в ночь на пятницу четыре раза нанесла удары по Броварам и Броварскому району под Киевом.