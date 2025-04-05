ВС России уничтожили предприятие по производству взрывчатки в Запорожье
Рогов: ВС РФ уничтожили производство взрывчатых веществ для ВСУ в Запорожье
Мелитополь, 5 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили предприятие по производству взрывчатых веществ, используемых украинскими формированиями для дистанционного минирования освобожденных территорий, во временно оккупированном городе Запорожье. Об этом 5 апреля рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА «Герань» по территории частной компании, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ», — привело его слова «РИА Новости».
Рогов пояснил, что в начале предприятие производило гражданскую продукцию, однако затем было переквалифицировано на производство продукции двойного назначения, после чего стало работать только в военных интересах киевского режима.
«Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана», — пояснил глава комиссии ОП.
Он добавил, что продукция этого предприятия использовалась украинской армией для дистанционного минирования территорий при отступлении. Теперь, после нанесения удара, у ВСУ будет гораздо меньше такого рода взрывчатых веществ.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Вооруженные сил РФ нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров украинской армии с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. Отмечалось, что в результате этого противник потерял до 85 иностранных военных и офицеров, а также 20 единиц автомобильной техники.
Ранее в этот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ночном ударе по тренировочной базе, складу боеприпасов и подразделению «охотников за дронами» ВСУ в Киевской области. По его словам, армия России в ночь на пятницу четыре раза нанесла удары по Броварам и Броварскому району под Киевом.