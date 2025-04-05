Москва, 5 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. На Земле 5 апреля началась магнитная буря. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Global Look Press/IMAGO/HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

«Причиной данной магнитной бури по-прежнему является солнечный ветер, его скорость в пиках приближалась к 800 км/ч при норме в 350–400 км/ч, а температура превышала 1 000 000°К!» — написал он в Telegram-канале.

Леус уточнил, что уровень возмущений геомагнитного поля, отражающий мощность магнитной бури, достиг 5,67 единицы. Это выше, чем слабый уровень, но чуть ниже среднего.

По прогнозам, магнитная буря будет кратковременной и не усилится. В ближайшие часы возмущения начнут ослабевать, однако магнитосфера Земли останется в нестабильном состоянии еще некоторое время.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что 6 апреля в Москве выпадет снег. При этом он не растает, снежный покров сохранится в столице и на следующей неделе.