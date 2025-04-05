Москва, 5 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам.

В Федерации гимнастики России добавили, что уважают и разделяют позицию спортсменов.

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