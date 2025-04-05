Москва, 5 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. При взломе смартфона в первую очередь нужно отключить Wi-Fi и передачу мобильных данных. Об этом 5 апреля рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.

Он подчеркнул, что при подозрении на взлом телефона действовать нужно последовательно и оперативно.

«Первым делом стоит отключить интернет на устройстве. Выключите Wi-Fi и мобильные данные, чтобы прекратить вероятную передачу данных с телефона и предотвратить дальнейший доступ злоумышленников к вашему устройству», — объяснил эксперт в беседе с Lenta.ru.

После этого Шарков посоветовал запустить на смартфоне антивирус для проверки наличия вредоносного программного обеспечения (ПО) на устройстве. Кроме того, следует просмотреть список приложений и удалить те, которые кажутся подозрительными.

Еще одним способом обеспечить безопасность эксперт назвал сброс настроек телефона до заводских.

«Так вредоносное ПО точно исчезнет с устройства», — подытожил Шарков.

После взлома телефона, подчеркнул специалист, необходимо сменить пароли во всех аккаунтах, поменять коды доступа к банковским приложениям и другим важным ресурсам. Хороший способ защиты данных, по мнению Шаркова, — настройка двухфакторной аутентификации.

В том случае, если мошенники взломали аккаунт в соцсетях или мессенджере, нужно сообщить об этом людям из списка контактов.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.

Ранее, 5 марта, Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.