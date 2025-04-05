Красноярск, 5 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В Красноярске из-за ураганного ветра женщину снесло с балкона, в результате чего она погибла. Об этом 5 апреля сообщило местное издание ТВК, ссылаясь на данные полиции.

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«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона третьего этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в публикации.

По информации издания, инцидент произошел по адресу улица Красноярский рабочий, дом 107А. При этом пресс-служба МВД Красноярского края не сообщала о гибели женщины.

Как передавало ИА Регнум, ураганный ветер в Красноярске достигал порывами до 33 м/с. Часть Октябрьского района города из повреждений инфраструктуры остались без электроснабжения. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Шквалистый ветер также повредил электросети в Алтайском крае и Кемеровской области. В этих регионах, а также в Красноярском крае и Хакасии с 4 апреля ввели режим повышенной готовности для энергетиков.

В Абакане 5 апреля из-за порывистого ветра пострадали четыре человека. Кроме того, ураган повредил в административном центре Хакасии, Черногорске и Усть-Абаканском районе кровли домов и социальных объектов, повалил деревья, повредил автомобили. На 66 км дороги Абакан — Саяногорск ограничили движение транспорта.