Красноярск, 5 апреля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Причинами многочисленных пожаров на территории Красноярского края, в том числе крупного возгорания в деревне Калиновке, стали пал прошлогодней травы и ураганный ветер. Об этом 5 апреля сообщили в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ

«Пожарная обстановка складывается сложная на юге Красноярского края, а также в Рыбинском, Шушенском, Минусинском районах. Причина возгорания — пал травы и сильные порывы ураганного ветра», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в деревне Калиновке под Красноярском загорелись три жилых дома и три надворные постройки, данных о пострадавших не поступало. В работах по ликвидации возгорания принимают участие 25 сотрудников и задействовано семь единиц техники.

Позднее пожар в деревне Калиновка локализовал на площади 1 тыс. кв. метров

«Пожар в Калиновке локализован на 1 тыс. «квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля в трансформаторной будке на электроподстанции в Ульяновске вспыхнул пожар. В работах по его ликвидации участвуют 40 специалистов и задействовано десять единиц спецтехники.