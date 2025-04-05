Курск, 5 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Свыше 2,1 тыс. боеприпасов обезврежено в Курской области сотрудниками МЧС с начала работ. Об этом 5 апреля заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

РИА Новости/Валерий Мельников

Отмечается, что за прошедшую неделю специалисты обследовали более 3 тыс. квадратных метров сельхозугодий и прилегающих территорий и обезвредили 27 иностранных боеприпасов.

«Поступают заявки от фермеров и руководителей сельхозпредприятий об обнаружении суббоеприпасов, боевых частей беспилотников, ракетных систем на землях сельхозназначения. Работаем на полях ежедневно», — поделился командир сводного отряда «Пегас».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957764" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> С начала работ в Курской области сотрудники МЧС России обезвредили свыше 2,1 тыс. боеприпасов

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснащают боеприпасы магнитными датчиками и датчиками движения, а также системами самоподрыва, которые реагируют на изменения в электромагнитном поле.

«Важная задача для нас — обеспечить безопасное проведение сельхозработ, предотвратив происшествия с людьми и техникой при проведении посевной кампании», — уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля саперы МЧС обезвредили в Донецкой Народной Республике порядка 35,8 тыс. снарядов, а в Луганской — 4,7 тыс. снарядов за последний год.

3 апреля Минобороны РФ показало кадры разминирования в освобожденном от украинских формирований Суджанском районе. Начальник 92-го саперного полка группировки российских войск «Север» рассказал, что военные в ходе сплошного разминирования осматривают все дома, подвалы и близлежащие территории, а также автомобильные дороги, сельскохозяйственные угодья и социальные объекты. Кроме того, 2 апреля заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ВС РФ освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от ВСУ.