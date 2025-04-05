* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 5 апреля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал журналиста «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) Лилию Яппарову на 15 тыс. рублей. Об этом 5 апреля заявила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что Яппарова признана виновной в нарушении ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года деятельность «Медузы» признали нежелательной в России. В Генпрокуратуре уточнили, что издание представляет своей деятельностью угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.