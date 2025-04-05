Москва, 5 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Киевский режим готов пойти на любые провокации, в первую очередь на контролируемой им территории, для срыва российско-американских переговоров. Об этом 5 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории, где им (украинским властям. — Прим. ред.) никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник уточнил, что Киев не будет жалеть для этого ни женщин, ни детей, преследуя цель обвинить в таких преступлениях Россию и вынудить США продолжать финансировать вооруженный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не способен принимать решения, которые посслужат завершению украинского конфликта. По его словам, Зеленский всеми способами старается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. Эксперт добавил, что в противном случае с урегулированием украинского конфликта ничего не выйдет.

В ходе телефонных переговоров с Трампом 18 марта Путин согласился на временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам друг друга. Российский лидер немедленно отдал ВС РФ соответствующий приказ, после чего они обезвредили семь собственных БПЛА. Последними планировалось нанести улар по энергетическому объекту в Николаевской области.

Лидер киевского режима на словах также согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. При этом уже в ночь на 19 марта украинские войска ударили по российской нефтебазе в Краснодарском крае и этим нарушили договоренность. Затем ВСУ продолжили бить по энергоинфраструктуре в РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 апреля заявил, что киевский режим практически каждый день нарушает временный мораторий, договоренность о котором была достигнута в ходе беседы Путина с Трампом. Россия фиксирует каждое нарушение, допущенное Киевом, уточнил он.