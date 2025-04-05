В Хакасии ввели режим ЧС из-за шторма
Абакан, 5 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Валентин Коновалов.
«В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС. При обнаружении пожара немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что из-за сильного ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, уже зарегистрированы около 43 случаев возгорания. Особенно осложненная ситуация сейчас в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. Кроме того, в некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение, а в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов, соцобъектов, а также автомобили.
Как передавало ИА Регнум, четыре человека пострадали из-за порывов ветра в Абакане. Шквалистый ветер также повредил электросети в Алтайском крае. Сотрудники энергетической отрасли заняты устранением последствий шторма.
Утром также отмечалось, что в Кемеровской области прошел циклон. Ветер, снег и дождь нарушили работу сетей в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и его окрестностях.