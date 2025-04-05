Абакан, 5 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Telegram/Коновалов | Хакасия

«В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС. При обнаружении пожара немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112», — написал он в своем Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957761" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Режим ЧС введен в Усть-Абаканском районе Хакасии в связи со сложными погодными условиями

Отмечается, что из-за сильного ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, уже зарегистрированы около 43 случаев возгорания. Особенно осложненная ситуация сейчас в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. Кроме того, в некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение, а в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов, соцобъектов, а также автомобили.

Как передавало ИА Регнум, четыре человека пострадали из-за порывов ветра в Абакане. Шквалистый ветер также повредил электросети в Алтайском крае. Сотрудники энергетической отрасли заняты устранением последствий шторма.

Утром также отмечалось, что в Кемеровской области прошел циклон. Ветер, снег и дождь нарушили работу сетей в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и его окрестностях.