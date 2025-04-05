Москва, 5 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Московская полиция проверяет подростковую игру, во время которой девятилетнему школьнику предлагали сесть на бутылку в качестве платы за проигрыш. Инцидент произошел во время спортивных сборов детской команды по Кунг-фу. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В один из отделов полиции Москвы обратилась 58-летний мастер спорта международного класса России по Кунг-фу. Она сообщила оперативникам об очень странной игре, в которую играли её воспитанники во время зимних спортивных сборов.

Женщина рассказала, что она тренирует школьников. На январских каникулах она вместе с группой воспитанников отправилась на зимние спортивные сборы на базу отдыха в Подмосковье.

Сборы прошли штатно и без происшествий, однако после того, как дети разъехались по домам, тренеру позвонила мать одного из юных спортсменов. Женщина пожаловалась тренеру на очень странную игру, о которой ей рассказал её сын.

«По словам женщины, после одной из тренировок, когда ребята остались в номере одни, они решили сыграть в игру с подбрасыванием пластиковой бутылки. В процессе игры девятилетний школьник проиграл, вследствие этого другие дети предложили ему сесть на пластиковую бутылку. Мальчик отказался это делать и после возвращения со сборов пожаловался на случившееся родителям», — рассказал собеседник агентства.

Женщины решили сообщить о данном случае в правоохранительные органы. По данному факту московская полиция начала проверку, которая установит все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье компания подростков разгромила элитный особняк во время празднования дня рождения школьника и отказалась компенсировать убытки.