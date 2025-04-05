Махачкала, 5 апреля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. На подземной парковке торгового центра «Ардар» в Махачкале произошла перестрелка, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 4 апреля. Перестрелка началась из-за спора о денежных отношениях между владельцем ТЦ и арендаторами.

«Один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале республиканского СУ СК.

Владелец ТЦ скрылся с места преступления, но правоохранители нашли его и доставили в больницу в связи с наличием травм у задержанного. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля на юге Москвы в полицию поступил звонок из-за того, что мужчина угрожал оружием собеседнику. Правоохранители заблокировали автомобиль злоумышленника, и он начал стрелять по полиции, предположительно, из травматического оружия. Силовики применили табельное оружие и ранили стрелявшего. Его задержали, идет расследование инцидента.