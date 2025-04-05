Абакан, 5 апреля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в Абакане из-за порывов ветра. Об этом 5 апреля сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

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«В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев, повреждены автомобили. На 66 км дороги Абакан — Саяногорск ограничено движение.

Кроме того, на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги 43 пожаров. К тушению привлечены 249 пожарных, 78 единиц техники. Осложненная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете.

Как ранее передавало ИА Регнум, 5 апреля шквалистый ветер повредил электросети в Алтайском крае и Кемеровской области. Работники энергетической отрасли устраняют последствия стихии. Главной причиной обрыва проводов стали набросы на электросетевые объекты ветром посторонних предметов.

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.