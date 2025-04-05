Брюссель, 5 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Бельгийское казначейство разрешило европейскому депозитарию Euroclear разблокировать часть денежных средств со счета Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) для компенсации своим клиентам потерь от ответных российских санкций. Об этом 4 апреля сообщила «Российская газета».

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Уточняется, что компенсацию за счет этих средств выплатят инвесторам, которые понесли убытки из-за решений российских судов и указа № 198 от 19 марта 2024 года, когда НРД списал средства со счета типа «С» Euroclear во исполнение этого документа.

Эксперты едины во мнении, что такие новости не являются свидетельством потепления в отношениях между Россией и Евросоюзом, при этом речи о массовом размораживании российских активов не идет.

По словам профессора Президентской академии (РАНХиГРС) Александра Абрамова, в этом случае речь, вероятнее всего, идет о некоторой зачетной операции после действий НРД.

«Теперь Euroclear проводит аналогичную операцию для своих, списывая активы со счета НРД у себя. Объемы этих операций не раскрываются сторонами. Но, думаю, речь идет не о таких больших суммах, чтобы говорить о начавшемся процессе массового погашения обязательств по замороженным активам», — отметил он.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер счел действия бельгийского казначейства началом разрешения сложной ситуации, в которую инвесторы попали в результате введения санкций.

«С точки зрения экономического содержания операции происходит банальный взаимозачет, а с точки зрения взаимоотношений на мировом финансовом рынке — устранение взаимных требований и претензий, что является необходимой составляющей для дальнейшего возможного сотрудничества», — пояснил эксперт и добавил, что урегулирование образовавшихся в результате сложившейся ситуации задолженностей необходимо всем участникам процесса.

При этом научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Черновол заметил, что решение казначейства Бельгии является свидетельством того, что ЕС может при желании гибко применять свое санкционное законодательство.

«Для международной санкционной практики это прецедент, демонстрирующий возможность частично удовлетворять требования пострадавших сторон, не прибегая к отмене санкций. В результате иностранные клиенты Euroclear получают компенсацию утраченных выплат, а для российского НРД это означает уменьшение части его замороженных активов», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании выступили за сохранение российских активов в состоянии заморозки до прекращения украинского конфликта. Они также выразили готовность вводить новые антироссийские санкции.

Европейские страны в течение последних трех лет безуспешно ищут предлоги для оправдания конфискации замороженных активов. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что этого делать нельзя, потому что такое решение будет противоречить международному праву.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что изъятие Западом замороженных российских активов будет воровством, как бы это там ни называли, и не останется безнаказанным. Глава государства отмечал, что такие действия приблизят разрушение с таким трудом созданной системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание западным государствам.